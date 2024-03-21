دار الكتب والوثائق تحتفل بعيد الأم وتكرم الأمهات المثاليات «صور»

في إطار خطة وزارة الثقافة لتعزيز الولاء المؤسسي وتفعيل الدور الاجتماعي للمؤسسات الثقافية، أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة عيد الأم. أقيمت الاحتفالية بدار الكتب بكورنيش النيل، صباح اليوم الخميس.

وشهدت الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات من الموظفات، حيث قدمت النقابة العامة للعاملين بدار الكتب والوثائق القومية هدايا رمزية، وشهادات تقدير للأمهات. وذلك بحضور الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، ومحمد خليل، رئيس اللجنة النقابية وأعضاء النقابة.

شمل التكريم مرشحات الإدارات المركزية واللجنة النقابية، حيث تم تكريم موظفتين من الإدارات التابعة لمكتب رئيس الهيئة هما: أميمة السيد عبدالرحمن، هالة مصطفى عبدالعزيز. ومن الإدارة المركزية لدار الوثائق تم تكريم حكمت حسين محمد شعراوي، وحنان سيد أحمد صبري. ومن الإدارة المركزية لدار الكتب: سميرة حسين محمود محمد وحمدية محمد محمد عمر.

ومن الإدارة المركزية للمراكز العلمية: إيمان راشد فريح، سحر صالح مهنى. ومن الإدارة المركزية للشؤون المالية هدى سعيد، هويدا فتح الله حسين. وتم تكريم مرشحتين من اللجنة النقابية هما: أمل السيد عبدالرحمن «قطاع دار الكتب» وسهير حسن إسماعيل «قطاع المراكز العلمية».

تكريم الأمهات في دار الكتب

كما تم تكريم جميع الأمهات بالهيئة من المحالات إلى المعاش خلال الفترة من 7 يناير 2024 وحتى 28 يونيه 2024 تقديرا لما بذلوه من جهد خلال مدة خدمتهم بدار الكتب والوثائق القومية.

وضمت تلك القائمة كلا من: شادية يونس أحمد جمال، ماجدة عبدالفتاح عبدالحليم، هويدا محمد سيد أحمد، سحر أحمد عباس سليمان، آمال نصيف لبيب واصف، زينات سعيد علي أحمد، جيهان أبو زيد محمود داوود، عواطف عبدالفتاح رمضان، سناء محمد عبدالجواد حسن، كاميليا عبدالعزيز جاد الحق.

وهالة محمود مبارك محمد، عزة فرغلي سليم أحمد، أمل محمود إبراهيم، آمال شوقي عزمي عبدالملك، صباح صلاح كامل محمد، سعدية فهمي إبراهيم محمد، حنان سيد أحمد صبري، أماني عزمي حنا، عزة على مصطفى، سلوى فتحي محمد حسن، هناء إدوار زكريا سعيد، كوثر أحمد حامد يوسف.