القوات المسلحة توثق بالصوت والصورة جهود تنمية سيناء: أكبر مشروع قومي (فيديو)

أكد القوات المسلحة، أن الجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، هي بمثابة أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر.

حفر قناة السويس الجديدة

وقالت القوات المسلحة، في فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان «تحرير سيناء.. ويتواصل البناء»، وثقت خلاله بالصوت والصورة المشروعات التنموية في ربوع شبه جزيرة سيناء، إنّ بداية جهود تنمية شبه جزيرة سيناء في السنوات الماضية، كانت بحفر قناة السويس الجديدة، ليتم افتتاحها بعد عام واحد فقط من العمل على تنفيذها في ملحمة وطنية، لتكون شرارة الانطلاق لتنفيذ مجموعة مشروعات تنموية بمحاور عدة كان أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة.

أنفاق قناة السويس

وأوضحت القوات المسلحة، أنّ الأنفاق الجديدة التي نفذت أسفل قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس، هي بمثابة شرايين جديدة لربط سيناء بكل أنحاء مصر، إضافة إلى إنشاء منظومة من الكبار العائمة التي تنتشر على طول المجرى الملاحي للقناة لخدمة المناطق التجارية الحيوية بين الشرق والغرب.

تطوير المواني والمطارات

وأشارت إلى أن الطرق هي الشرايين التي يبني عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم العمل على قدم وساق لإنشاء شبكة واسعة من الطرق الطولية والعرضية، فضلاً عن تطوير عدد من المواني والمطارات، كان أبرزها مطار البردويل الدولي وميناء العريش البحري.

3 مدن جديدة

وشددت على أن عجلة البناء، تتم على كل شبر في أرض سيناء، ليتم إنشاء مشروعات إسكان جديدة، تتضمن ثلاث مدنٍ سكنيةٍ جديدة، وهي مدن «الإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد»، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدن شمالي ووسط وجنوب سيناء.

تجمعات بدوية

ولفتت إلى إنشاء 45 مشروعًا للتجمعات البدوية، المصممة على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة العديد من المدارس والمعاهد الأزهرية، وإنشاء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بأفرعها المختلفة بالطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، وكذلك جامعة سيناء للعلوم والتكنولوجيا.

وفي مجال الرعاية الصحية، قالت القوات المسلحة، إنه تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية الجديدة، ورفع كفاءة العديد من المستشفيات، والوحدات الصحية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

محطات تحلية المياه

وواصلت: «ولأن المياه هي مصدر الحياة؛ فتم إنشاء اثنين وعشرين مشروعاً جديداً لمحطات تحلية وتنقية المياه لتوفير مياه صالحة للشرب».

وأكدت أن الدولة تعمل جاهدةً على زيادة الرقعة الزراعية في وسط وشمال سيناء، والتي بلغت خمسمائة ألف فدان خاصةً بعد إنشاء أكبر مشروعين لمعالجة مياه الصرف في الشرق الأوسط، وهما محطة معالجة مياه المحسمة، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

ولفتت إلى أنه في مجال الاستزراع السمكي، تم إنشاء آلاف الأفدنة من مزارع الاستزراع السمكي، والتي تمثل نهضة كبيرة في مجال الأمن الغذائي.

مشروعات صناعية ولوجستية

وأرفدت: «ملاحم من العطاء تتجلى في انطلاق النوعية ذكية عبر إنشاء العديد من الصروح الصناعية؛ حيث تم إنشاء مصنع أسمنت العريش ومجمعات إنتاج الرخام والجرانيت بالجفجافة، فضلاً عن المنطقة الحرة الشرق بورسعيد، والتي ستجعل من سيناء محورًا هامًا في التجارة العالمية، والدعم اللوجستي لخطوط الملاحة الدولية، والتي ساهمت في توفير الألاف من فرص العمل لأهل سيناء.