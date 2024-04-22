القوات المسلحة في عيد تحرير سيناء: التمسك بالأرض والعرض عقيدة راسخة «فيديو»

أكدت القوات المسلحة، أن القيادة السياسية للدولة المصرية، وضعت شبه جزيرة سيناء على قمة أولوياتها خلال السنوات الماضية، لتتصدى للمخططات الإرهابية، ويعود الأمن والأمان لكافة ربوع سيناء، مؤكدة أن أرضها أبت إلا أن تعيد كتابة تاريخ جديد من سجلها الحافل بالبطولات، عبر مواجهة قوات إنفاذ القانون للتحديات الأمنية للبؤر الإرهابية، التي أوهمت نفسها بإمكانية إقامة إمارة لها على هذه البقعة المقدسة من أرض مصر.

تصريحات سابقة للرئيس السيسي

وأبرزت القوات المسلحة، في فيلم تسجيلي، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، حمل اسم «تحرير سيناء.. ويتواصل البناء»، تصريحات سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حين قال: «سيناء أرضنا.. إحنا نموت ولا إن حد يقرب من أرضنا»، مؤكدة أن التمسك بالأرض والعرض، عقيدة راسخة في قلب شعب وجيش لا يقبل التنازل، ولا يرضى بالمساومة.