وداع مؤثر لإماراتي توفي غرقا في سبيل إنقاذ شقيقه من الفيضانات.. ماذا حدث؟

وداع حزين شهدته مدينة العين في أبوظبي، بعد تشييع جثمان الشاب الإماراتي سليمان عبدالله الشامسي، الذي سطر قصة بطولية أنهى بها حياته، في سبيل إنقاذ شقيقه الأصغر من موت محقق في وادي عميق بسلطنة عمان، بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد في الفترة الأيام الأخيرة.

تفاصيل غرق شاب إماراتي بسبب سوء الأحوال الجوية

ترك سليمان وراءه فراغًا كبيرًا في قلوب كل من عرفه، وإرثًا من التضحية والفداء يخلد ذكراه، بعدما دفع بحياته ثمنًا لإنقاذ أخيه، بحسب صحيفة «الخليج» الإماراتية، التي روت قصة الشاب ضحية الأمطار التي ضربت عددًا من الدول العربية في الفترة الماضية.

وداع حزين لشاب ضحى بحياته لإنقاذ شقيقه

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي عبارات وداع مؤثرة للشامسي، فقد أشاد الجميع بتضحيته النبيلة ونكرانه للذات لإنقاذ أخيه بعدما زلت قدمه ليقع في الوادي، حيث بادر دون تردد بإنقاذ شقيقه من السقوط في الوادي العميق، ونجح في سحب أخيه إلى بر الأمان، لكن تيارًا مائيًا جارفًا ابتلعه، ليفارق الحياة غرقًا.

تجمع حشد غفير من عائلة الفقيد وأصدقائه، ووجوه بارزة من المجتمع، في مقبرة أم غافة، لتشييع جثمان سليمان، بعد صلاة الظهر، وعبّرت مشاعر الحزن والأسى عن عمق الفاجعة التي ألمت بالعائلة والأصدقاء.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي عبارات وداع مؤثرة للشامسي، وإشادات بتضحيته النبيلة ونكرانه للذات، من أجل إنقاذ أخيه الذي زلت قدمه ليقع في الوادي.