«الأرصاد الجوية»: مصر لن تتأثر بمنخفض جوي ضرب الإمارات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تأثر المحافظات المصرية بالمنخفض الجوي الذي ضرب الإمارات، وعددًا من دول الخليج، مشددة على أن هذا المنخفض انتهى ولن يؤثر على مصر.

مصر تتميز بطبيعة جغرافية مختلفة

وشددت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن مصر تتميز بطبيعة جغرافية مختلفة، وليس بالطبيعي حدوث أي منخفض جوي في دولة يؤثر على البلاد المحيطة، مؤكدة أن عنف الظواهر الجوية من الوارد أن يحدث في أي دولة في العالم، لأن جميع الدول متأثرة بالتغيرات المناخية.

وأوضحت أنه من الوارد في فصل من فصول السنة الأربعة أن تتأثر مصر بمثل هذه المنخفضات الجوية، ولن يكون بالضرورة بنفس الدرجة التي ظهرت في الإمارات ودول الخليج.