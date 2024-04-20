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دراما المتحدة

ماذا فعلت إيمان الصفاقسي؟.. كرمها رئيس الإمارات بسبب عمل بطولي

كتب:

منى السعيد
09:23 م | السبت 20 أبريل 2024
خلال تكريم رئيس دولة الإمارات للتونسية إيمان الصفاقسي

خلال تكريم رئيس دولة الإمارات للتونسية إيمان الصفاقسي

كرم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التونسية إيمان الصفاقسي، بمنحها جائزة أبوظبي، بسبب عمل بطولي استطاعت من خلاله، تقديم المساعدة لنحو 8 أشخاص خلال حادث في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2022، وأثار طريقة الحوار تفاعل بين رواد السوشيال ميديا.. فماذا حدث؟

ماذا فعلت إيمان الصفاقسي لتكريمها؟

كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، أنه في 23 مايو 2022، شب حريق في إحدي البنايات السكنية، في منطقة الخالدية في إمارة أبو ظبي، الذي تسبب في تدمير جزء كبير من المبنى.

وقدمت إيمان الصفاقسي المساعدة، مستغلة خبرتها في الإسعافات الأولية، واستطاعت إنقاذ حياة 8 أشخاص، وأدى هذا إلى إصابتها.

رئيس الإمارات يثير تفاعل عالمي

خلال تكريم بن زايد للتونسية إيمان الصفاقسي، ظهر رئيس الإمارات، وهو يستمع إليها مبتسمًا، الأمر الذي أثار استحسان رواد مواقع السوشيال ميديا.

ونشرت قناة الإمارات اليوم، مقطع فيديو قصير مع أصدقاء وزوج إيمان الصفاقسي، للحديث عن الحادث الذي تعاملت معه بشكل بطولي، حيث أسمهمت بخبرتها في مجال الإسعافات الأولية، لتقديم العون إلى مصابي الحروق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كرم 8 شخصيات قدمت أعمالا قيمة إلى المجتمع الإماراتي، أسهموا في العديد من المجالات، منها التعليم والاستدامة والطب والإغاثة الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي، بجانب تمكين أصحاب الهمم.

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بقلم منى السعيد