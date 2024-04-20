ماذا فعلت إيمان الصفاقسي؟.. كرمها رئيس الإمارات بسبب عمل بطولي

كرم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التونسية إيمان الصفاقسي، بمنحها جائزة أبوظبي، بسبب عمل بطولي استطاعت من خلاله، تقديم المساعدة لنحو 8 أشخاص خلال حادث في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2022، وأثار طريقة الحوار تفاعل بين رواد السوشيال ميديا.. فماذا حدث؟

ماذا فعلت إيمان الصفاقسي لتكريمها؟

كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، أنه في 23 مايو 2022، شب حريق في إحدي البنايات السكنية، في منطقة الخالدية في إمارة أبو ظبي، الذي تسبب في تدمير جزء كبير من المبنى.

وقدمت إيمان الصفاقسي المساعدة، مستغلة خبرتها في الإسعافات الأولية، واستطاعت إنقاذ حياة 8 أشخاص، وأدى هذا إلى إصابتها.

رئيس الإمارات يثير تفاعل عالمي

خلال تكريم بن زايد للتونسية إيمان الصفاقسي، ظهر رئيس الإمارات، وهو يستمع إليها مبتسمًا، الأمر الذي أثار استحسان رواد مواقع السوشيال ميديا.

رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان يستمع الى أيمان الصفاقسي , أحد المكرمين بجائزة أبوظبي



أيمان أصيبت في حادث حريق و انفجار اسطوانة غاز في ابوظبي عام 2022 وكانت تساعد المصابين في نفس الحادث



pic.twitter.com/XDiOJQGT5c — عتيق سيف السويدي (@alsuwaidi_ae) April 19, 2024

ونشرت قناة الإمارات اليوم، مقطع فيديو قصير مع أصدقاء وزوج إيمان الصفاقسي، للحديث عن الحادث الذي تعاملت معه بشكل بطولي، حيث أسمهمت بخبرتها في مجال الإسعافات الأولية، لتقديم العون إلى مصابي الحروق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كرم 8 شخصيات قدمت أعمالا قيمة إلى المجتمع الإماراتي، أسهموا في العديد من المجالات، منها التعليم والاستدامة والطب والإغاثة الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي، بجانب تمكين أصحاب الهمم.