«شعبة السيارات»: ظاهرة «المستهلك التاجر» السبب في ارتفاع الأسعار

قال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنّنا شهدنا في الفترة الأخيرة ظاهرة المستهلك التاجر، سواء في الدولار أو الذهب، وأيضا داخل مجال السيارات بشكل كبير، لافتا إلأى أنها ظهرت من خلال شراء وحجز السيارات من التوكيلات، ثم تخزينها والعمل على هذا الأساس، دون دفع ضرائب أو تشغيل عمالة.

ظاهرة المستهلك التاجر في مجال السيارات

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ المستهلك التاجر يتهرب من أشكال الالتزامات المالية كافة، التي يتحملها التاجر الحقيقي، مؤكدا أن هذه الظاهرة تسببت في ارتفاع أسعار السيارات؛ نظرا للشراء والتخزين ولابد أن تنتهي، كما حدث في الدولار والذهب.

مشروع رأس الحكمة يساوي توفير دولار

وأشار «أبو المجد» إلى أن «مشروع رأس الحكمة يساوي توفير دولار، وعندما حدث ذلك انخفضت الأسعار، وهذا هو الوضع الطبيعي، لذلك بعد المشروع انخفضت بعض علامات التجارة الخاصة بالسيارات بنسب 5% و10% و15%»، موضحا: «نسبة 10% في قطاع السيارات نسبة كبيرة، يعني لو عربية بمليون جنيه يبقى سعرها نزل 100 ألف جنيه».