أسعار السيارات اليوم بالأسواق.. تراجع جديد في الزيرو

شهد السوق المصري للسيارات الجديدة تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بالنسبة للفئات الاقتصادية، فيما وصلت أسعار بعض السيارات إلى مستويات قياسية، تجاوزت المليون جنيه بعد إضافة الأوفر برايس.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار السيارات الجديدة، وفقًا لموقع سوق السيارات عبر الإنترنت.

أسعار السيارات اليوم بالأسواق المصرية

- شانجان ألسفن 2022 اتوماتيك، 1500 سي سي سجلت سعر 375.000 جنيه.

- شيرى اريزو 5 2023 مانيوال- بيز لاين- فرش جلد، 1500 سي سي، بسعر 470.000 جنيه.

- شيري أريزو 5 2023 أتوماتيكAT - BASELINE Leather - CVT، بسعر 515.000 جنيه، 1500 سي سي.

- سوزوكى إسبريسو 2024 أتوماتيك، 1000 سي سي، بسعر 549.000 جنيه.

- ساوايست DX3 2023 أتوماتيك، 1500 سي سي، بسعر 575.000 جنيه.

- بي واي دي‬ F3 2024 مانيوال، 1500 سي سي، بسعر 590.000 جنيه.

- ميتسوبيشي أتراج 2023 أتوماتيك- Highline، بسعر 610.000 جنيه، 1200 سي سي.

- شيري أريزو 5 2024 مانيوال- بيز لاين- فرش جلد، 1500 سي سي، بسعر 630.000 جنيه.

- تويوتا بيلتا 2023 أتوماتيك- Active، بسعر 640.000 جنيه، 1500 سي سي.