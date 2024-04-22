عاطف سالم: استقالة مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية يؤشر على وجود خلاف

علق السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على الأحاديث حول استقالة مدير المخابرات الحربية في إسرائيل، قائلا: إن المخابرات الحربية في إسرائيل «أمان»، أعلى جهاز موجود من ناحية الأمن القومي؛ لأنه الأساس في حماية الأمن القومي الإسرائيلي.

جهاز «الشاباك» يتعلق بالداخل الإسرائيلي مثل الإرهاب

وأضاف «سالم» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن جهاز «الشاباك» يتعلق بالداخل الإسرائيلي، مثل الإرهاب والعمليات في غزة، ويعد الأعلى إذا اختلفت الأجهزة عن الوضع الداخلي يؤخذ رأي «الشاباك»، بينما يؤخذ في الأمن القومي رأى «أمان».

وتابع: «استقالة مدير المخابرات الحربية، يؤشر على وجود خلاف، هناك شيء ما دفعه لذلك، وسيتضح فيما بعد سبب ذلك، إلا أن هناك 5 عوامل أدت لهذه الاستقالة، لم يجر الانتباه إليها».