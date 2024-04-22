200 يوم على الحرب.. «ركام غزة» شاهد على جرائم الاحتلال

منذ السابع من أكتوبر الماضى، يواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط 34،097 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 76،980 بجروح مختلفة، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف فى عداد المفقودين تحت الركام والطرقات، إذ تمنع إسرائيل طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

200 يوم من القصف المتواصل على غزة، فى حرب هى الأعنف والأطول فى تاريخ القضية، حرب خلَّفت مئات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين تحت أنقاض أحياء كاملة لم يبقَ منها سوى الخراب، وبنى تحتية انتهت بها كافة معالم الحياة، ومستشفيات إن لم تعانِ من الهجوم والضرب، عانت من نقص التكدس وشح المستلزمات الطبية، فضلاً عن سكان لا يعرفون إلى أين يذهبون، فمن نجا من القصف، لم ينجُ من الجوع والعطش. سبعة أشهر هى الفترة الزمنية للمعارك التى تدور وسط محاولات أممية ودولية وإقليمية متعددة فى كافة المحافل، لوضع حد للمعارك، ووساطة مصرية، لا تمل من بذل الجهد، مقابل رفض إسرائيلى لكافة الجهود، على الرغم من الخسائر الاقتصادية التى تتكبدها دولة الاحتلال منذ بدء الحرب، ورغم كل ذلك، لا يزال مؤشر النهاية غير واضح. «الوطن» تعرض فى هذا الملف ملامح 200 يوم من المعاناة التى يعيشها الفلسطينيون، وسط صمت العالم، وتكشف ملامح المأساة، وأسباب تعنت الاحتلال تجاه الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، وجهود الدولة المصرية، التى لا تألو جهداً، فى سعيها لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى المحاصرين فى القطاع.