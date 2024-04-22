أحمد ناجي قمحة: إسرائيل سترد على هجوم حزب الله بعمل عسكري

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ اليمين الإسرائيلي المتطرف لن يسكت على التصعيد من إيران وحزب الله وسيرد ويستمر في التصعيد.

وأضاف «قمحة» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرد الإيراني على الاعتداء على القنصلية الإيرانية في سوريا جرى ضبطه، ولكن حزب الله أعلن قصف ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وهو ما يعني قدرته على الوصول إلى داخل إسرائيل، وهذا رد في منتهى الخطورة.

وتابع: «رد إسرائيل على حزب الله سيكون أمر أخطر، لأن مدى عنف الرد الإسرائيلي سيدفع الطرف الرئيسي الداعم لتنظيم حزب الله إلى التدخل بصورة فعلية وتقديري أن إسرائيل سترد على حزب الله بعمل عسكري».