فيديو يرصد حديث حكام الـVAR قبل إلغاء هدف برشلونة.. ماذا قالوا؟

رغم انتهاء المباراة قبل ساعات، لكن الجدل لا يزال قائمًا ومستمرًا بسبب الأخطاء التحكيمية الواضحة، التي ظهرت خلال لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وأثارت حفيظة لابورتا رئيس «البلوجرانا»، ليكشف عن رغبته تصعيد الأمر بسبب عدم اقتناعه بالأداء التحكيمي.. فكيف فكان رد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تلك الاتهامات؟

كواليس قرار عدم احتساب هدف برشلونة في الكلاسيكو

الاتحاد الإسباني لكرة القدم حسم الجدل بتأكيد عدم صحة هدف برشلونة الملغي في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بعد مراجعة تقنية الفيديو «VAR»، إذ كشف عن الحديث الذي دار بين حكم الساحة وغرفة تقنية حكم الفيديو، من أجل حسم الجدل حول وجود خطأ في عدم احتساب الهدف.

ماذا قال الاتحاد الإسباني عن هدف برشلونة الملغي؟

الاتحاد الإسباني نشر مقطع فيديو يكشف خلاله كواليس الحوار الذي دار بين حكم الساحة سوتو جرادو مع حكام تقنية الفيديو خلال اللقطة المثيرة للجدل، التي لا تزال حديث الساعة حتى تلك اللحظة، إذ أشار حكم الفيديو إلى عدم وجود دليلٍ قاطعٍ على تجاوز الكرة لخط المرمى، لذلك اتخذ قرارا بعدم احتساب الهدف.

أظهر الفيديو صعوبة اتخاذ القرار بسبب غياب تقنية خط المرمى، حيث تم تحليل جميع الزوايا المتاحة دون العثور على دليل حاسم، الأمر الذي جعل حكام الفيديو يؤكدون عدم صحته وضرورة اتخاذ القرار بالإلغاء، ليعلن حكم الفيديو للحكم سوتو جرادو استئناف اللعب بضربة ركنية لعدم وجود دليل على دخول الكرة المرمى.