انفراجة غير متوقعة في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. ما دخل برشلونة؟

لا يزال الغموض سيد المشهد، بين ليفربول ومحمد صلاح، الذي يرتبط اسمه بالرحيل عن «ريدز» بنهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع رحيل مدربه الألماني يورجن كلوب، لكن هناك بعض المستجدات التي قد تدعم فرص بقاء الفرعون المصري مع ليفربول، لمواسم أخرى، حال تنفيذها.. فماذا يحدث داخل قلعة أنفيلد في الأيام المقبلة؟

انفراجة جديدة في ملف تجديد عقد محمد صلاح.. شرط وحيد

أزمة مالية تواجه ليفربول منذ سنوات طويلة، جعلته يتخلى عن بعض نجومه، من أجل توفير بعض الأموال، التي تسمح له بتجديد عقود اللاعبين والتعاقد مع آخرين، وهو ما سيتعين على النادي الإنجليزي فعله، من أجل الإبقاء على محمد صلاح، وتجديد عقده الذي سيتضمن بعض التعديلات المالية، وهذا لم يحدث قبل رحيل بعض الأسماء غير المؤثرة في تشكيل ليفربول، بحسب صحيفة «فوتبول إسبانيا».

لا شك أن برشلونة يعيش الأزمة المالية ذاتها، لكنه في الوقت نفسه يرغب في إنهاء أزماته الفنية، وذلك من خلال تدعيم الخط الأمامي، خاصة مركز الجناح الأيسر، الذي يعد أحد مراكزه ذات الأولوية في سوق الانتقالات الصيفية، لذلك وضع لويس دياز ضمن خططه في الفترة المقبلة، حال استطاع تقديم عرض جيد لليفربول، ومن هنا ستكون انفراجة جديدة بالنسبة لمحمد صلاح.. فكيف سيحدث ذلك؟

برشلونة ينتظر الظفر بخدمات لويس دياز

ليفربول ينتظر رحيل لويس دياز، الذي بات ضمن الأسماء غير المؤثرة بشكل كبير، من أجل توفير بعض الأموال التي تسهل تجديد عقد محمد صلاح، وتحسين الجانب المادي به، لتفادي اللجوء إلى الاختيار الأسوأ والمتمثل في منحه فرصة للرحيل بنهاية الموسم الجاري، لأي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته، وعلى رأسها اتحاد جدة السعودي.

برشلونة بالفعل اتخذ خطواته من أجل الوقوف على إمكانية الحصول على خدمات دياز، وذلك من خلال الاستفسار عن سعر المهاجم الكولومبي، ليرد ليفربول بالتأكيد على عدم السماح بخروجه إلا مقابل 120-140 مليون يورو.