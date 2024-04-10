كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يلتقي نادي برشلونة الإسباني مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم في تمام الساعة 9 مساءً، في مباراة الذهاب بدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي التقرير التالي نتحدث عن كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.

9 سنوات كاملة ونادي برشلونة الإسباني، يبتعد عن منصات التتويج الأوربية، بعد فوزه بآخر بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015، بعد تغلبه على نادي يوفينتوس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، آنذاك كان الفريق مدجج بالنجوم، مثل ميسي ونيمار وسواريز وإنيستا، وحاليًا تختلف الظروف تمامًا، لكن ما يزال جمهور النادي الكتالوني يأمل في الفوز مجددًا بالبطولة الأكبر في أوروبا، لذلك يتأهبون لمتابعة مباراة فريقهم مع الفريق الباريسي.

طرق مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تنقل شبكة قنوات beIN Sports، مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، بصفتها المالك الحصري لجميع مباريات دورى أبطال أوروبا في المنطقة العربية، ومن المفترض بث المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

تردد قناة beIN Sports 1 HD

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، عبر قناة beIN Sports 1 HD، التي يمكن ضبطها عبر التردد 12245، ومعدل استقطاب الموجة عمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3، وإشارة إرسال البث DVB-S2.

20 قناة عالمية تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

جدير بالذكر أن هناك 20 قناة عالمية أخرى تنقل مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، منها: beIN Sports HD 1 English، وMatch Football 2، وCosmote Sport 2 HD، وArena Sport 1 HD Croatia، وM4 Sport HD Hungary.