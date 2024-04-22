استشاري بيئة: العالم مجنون يقامر بمستقبل الأرض.. والثروة البترولية ستنضب

أكد الدكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن الواقع يؤكد أن كل المحاولات التي حاول فيها العالم تطبيق قواعد العدالة في حماية الأرض، ومساعدة كل الأطراف لمجابهة التلوث والتغيرات المناخية، كل تلك الجهود فشلت وأخفقت حتى الآن؛ لأنها تتلون بالمقاصد السياسية.

مبادئ العدالة أخفقت إخفاق غير معقول

وأضاف «عزيز»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن مبادئ العدالة أخفقت إخفاق غير معقول وكل المحاولات باءت بالفشل والدول العظمى لم تطبق هذه العدالة بشأن مكافحة التغير المناخي، مشددًا على أن الدول العظمى ربطت معونات مكافحة التغير المناخي بالمواقف السياسية.

وأشار إلى أن نحتاج أن تأخذ مبادئ العدالة مكانها الطبيعي والحقيقي ويرتدع العالم إلى العقل والرشاد والنظرة المستقبلية الحقيقة والتي تأخذ مجد الأرض وسلامها وعودتها لكي تتعافى لكي تصلح لسكنة الإنسان، موضحًا أن العالم مهدد بالتصحر وحرائق الغابات وشح المياه ونقص الموارد، وليس هناك خطط رشيدة أتت بثمار مؤثره.

تحترق أكثر من 200 مليار دولار على الأرض الأوكرانية

وشدد على أن هناك دول أطلقت استراتيجيات ممتازة ولكن المجهود محلي ولم يعم العالم أجمع، موضحًا أنه حتى الآن تحترق أكثر من 200 مليار دولار على الأرض الأوكرانية من خلال أسلحة، معقبًا: «نحن في عالم مجنون يقامر بمستقبل الأرض.. العالم أنفق أموالًا طائلة في حرب أوكرانيا وينفق المخصصات البيئية على الحروب والسلاح».

البلاستيك ينتج من النفط

وأوضح أنه عاجلًا أم أجلا سيتوقف العالم عن استخدام البلاستيك نهائيًا يتجه للإنتاج من النفط، بينما تلك الثروة البترولية غير كافية، مؤكدًا أن الثروة البترولية ستنضب خلال 40 عاما.