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البنك الدولي: يجب التركيز على مسألة مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية

كتب:

نرمين عفيفي
11:26 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
نائب رئيس البنية التحتية للبنك الدولي

نائب رئيس البنية التحتية للبنك الدولي

قال نائب رئيس البنية التحتية للبنك الدولي غوانغزي تشن، إنّنا قطعنا شطوًا كبيرًا بعقد مؤتمري «كوب27»، و«كوب 28»، مؤكدا ضرورة التركيز على التغير المناخي، وتحقيق التنمية، لأنهما أمران يتعين الحديث بشأنهما، إلى جانب التحدث بشأن التمويل والتوافق مع الدول التي يتم تقديم الدعم لها، والترابط فيما يخص التغيرات المناخية والتنمية.

وأضاف نائب رئيس البنية التحتية للبنك الدولي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»، أنّه تمّ إجراء دراسة مع السلطات المصرية لتحقيق مسارات متوازنة في القطاع الاقتصادي والتحول الطاقي الناجح.

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بقلم نرمين عفيفي