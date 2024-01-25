خبير: اختلال القطب الشمالي يفاقم أزمة التغير المناخي

قال الدكتور عادل بن يوسف، خبير التغيرات المناخية، إنّ اختلال القطب الشمالي سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق نتيجة لعوامل متعددة، بينها التغيرات الطبيعية في النظام الشمسي وانبعاثات البراكين وتغيرات مدار الأرض، إضافة إلى الأنشطة الإنسانية، وخاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأكد خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التغيرات المناخية ستكون في نسق تصاعدي، وأنّ ما يحدث حاليًا ليس مجرد تغييرات، بل هو اختلال بسبب تجاوز المستويات القصوى المسموح بها.

ولفت إلى أنّ النظام الشمسي أيضًا يتغير وله تأثيرات، وليس الإنسان فقط، وهو ما يؤثر على القارات المختلفة والقطبين.