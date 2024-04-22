علي جمعة: برنامج «نور الدين» ظهر في الوقت المناسب لحماية العقول من الانهيار

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن فكرة برنامجه «نور الدين»، الذي عرض في رمضان الماضي، بدأت بقراءته لبعض الأبحاث الاجتماعية، والتعرف على شخصيات وصفات الأطفال، موضحا أنه خلال تعرضه للأسئلة من الأطفال في البرنامج بدأ يتعرف على بعض الصفات، مشددا على أنه لفت انتباهه تطور الأجيال الجديدة واختلاطها بمنصات التواصل الاجتماعي.

الأجيال الجديدة تكون في عقلها مفاهيم محددة

وأوضح «جمعة»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، أن الأجيال الجديدة شعرت بضرورة التخلص من السلطة، وأن تدخلات الأهل إساءة معاملة لهم، مؤكدا أن هذه الأجيال يكون في عقلها مفاهيم محددة يصعب تغييرها، مشددا على أنه شعر بالتحدي بشأن اقتحام عقول الأجيال الجديدة، وطلب منهم تقديم الأسئلة التي تحيرهم.

وأشار إلى أنه خلال التحضير والحديث مع الأطفال في برنامجه «نور الدين»، كان هناك بعض الاسئلة من قبل عن الآلهة، وجزء من الديانة، وآخر من الشرع، موضحا أن النهج في البرنامج أن الجميع يحق لهم السؤال، مؤكدا أن البرنامج ظهر في الوقت المناسب، وهدفه إنقاذ المجتمع، وحماية العقلية من الانهيار.

علي جمعة: الجيل الجديد يتحدث معنا من خلف حجاب أو قناع

ونوه المفتي السابق، إلى أنه شعر بأن الجيل الجديد يتحدث معنا من خلف حجاب أو قناع، مشددا على أنه استقبل بعض الأسئلة عن أن «الخمرة» هل هي حلال أم حرام؟، وهي ليست الأسئلة التي في عقول الأطفال، وبعدها استقبل أسئلة عن سبب خلق الله للإنسان، مشددًا على أنه شعر بالتحدي بشأن اقتحام عقول الأجيال الجديدة.