علي جمعة يوضح 3 أعمال مستحبة بعد انتهاء شهر رمضان.. سنة عن النبي

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بعض الأعمال المستحبة بعد انتهاء شهر رمضان، منها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لها من فضل كبير وثواب عظيم.

وقال الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إنه يجب على المسلم عمل برنامج خاص بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يشمل عددا من الأعمال المستحبة التي جاءت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أعمال مستحبة بعد رمضان

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء الأعمال المستحبة بعد شهر رمضان، قائلا إنه لابد على المسلم أن تكون له حصة من القيام ولو ثلاث ركعات، فضلا عن أنه لابد أن تكون له حصة من القرآن ولو ربع واحد في اليوم حتى لا نهجر القرآن، ولابد أيضا أن يكون له حصة من الذكر.

سنن نبوية

وأكد أن هذا مهم للغاية، فعلى المسلم أن يلتفت إلى البرنامج اليومي ويدرك أن برنامج الأشهر المختلفة يختلف عن برنامج رمضان، ويجب عليه مزيد من العمل، ومزيد من الإصرار، ومزيد من الترتيب حتى يصل إلى الديمومة التي أحبها النبي ﷺ؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. وَقَالَ ﷺ: "اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ".