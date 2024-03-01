تفسير حلم الحصول على وظيفة.. كيف يختلف الأمر من العزباء للمتزوجة؟

هناك العديد من المواقف المختلفة التي يمر بها الشخص في أحلامه خلال النوم، يتسبب بعضها في الإصابة بمشاعر حزينة، ويترك بعضها أثرًا طيبًا في القلب، مثل حلم الحصول على الوظيفة الذي يستيقظ الشخص بعده وداخله مشاعر متنوعة بين السعادة والحيرة، متسائلًا عن سبب هذا الحلم ودلالاته.. فما هو تفسير حلم الحصول على وظيفة في المنام؟

حلم الحصول على وظيفة في المنام

تباينت آراء المفسرين في توضيح دلالات حلم الحصول على وظيفة في المنام؛ فذهب أحدهم إلى أن حلم الحصول على وظيفة في المنام ليس له أي دلالات تُذكر سوى كثرة تفكير الشخص في هذا الأمر ورغبته الدائمة في بدء عملًا جديدًا، ما جعل العقل الباطن يحتفظ بكل هذه الأفكار ويفصح عنها خلال النوم، بينما ذهب آخر إلى أن حلم الحصول على وظيفة في أثناء النوم دليل على حدوث انفراجة قريبة في حياة صاحب الحلم، في حين ذهب ثالث إلى أن حلم الحصول على عمل جديد خلال النوم له دلالات عكسية منها فقدان الشخص لعمله الحالي أو تعرضه لضيقات في الفترة المقبلة من حياته.

تفسير حلم الحصول على وظيفة لابن سيرين

وبينما تختلف آراء المفسرين لدلالات حلم الحصول على وظيفة في المنام، أوضح ابن سيرين، في كتابه لتفسير الأحلام، أن حلم بدء الشخص لعملٍ جديد في أثناء النوم له عدة دلالات تختلف تبعًا لاختلاف أحداث الحلم وتفاصيله، فإذا حلم الشخص أنه حصل على وظيفة أعلى قدرًا من تلك التي يعمل بها في الحقيقة فذلك دليل على قرب تحسن أحواله المعيشية وأنه سيتمكن من سداد ديونه، وإذا حلم الشخص أنه حصل على وظيفة كان يتمناها، فهذا دليل على أمانته الشديدة في السعي والاجتهاد للحصول على عمل جيد يُحسِن معه الأحوال المعيشية لأسرته.

وإذا حلم الشخص انه حصل على وظيفة جديدة بعد ما حظي بإعجاب مَن أجروا معه مقابلة العمل فهذا دليل على أنه سيحقق نجاحات كبيرة في حياته المقبلة، أغلبها على المستوى المهني، والتي ستحقق له إشادة واسعة من مديريه بل وجميع العاملين معه.

حلم العزباء بالحصول على وظيفة

وعلى الرغم من الدلالات السعيدة التي يحملها حلم الحصول على وظيفة جديدة بالنسبة لأغلب الشباب، فإن الموضوع يختلف لدى الفتاة العزباء؛ إذ أن حلمها بالحصول على وظيفة جديدة يشير إلى مرورها بفترة حزينة في المستقبل القريب من حياتها، يتخللها التشتت وقلة التوفيق، كما أنها ستتعرض لخسارة كبيرة في حياتها الشخصية أو المهنية، وذلك بعكس ما يحدث للمتزوجة في حال حلمت بالحصول على وظيفة جديدة؛ إذ أن دلالات هذا الحلم في حياتها تشير إلى قرب حدوث انفراجة كبيرة في حياتها وتحقيقها لنجاح ملموس، وأنها ستحقق بعض الأمنيات الكبيرة التي كانت تطمح إليها.