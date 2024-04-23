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اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للغزل والنسيج بمشاركة 11 دولة

كتب:

سهيلة هاني
01:34 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
نقابة العاملين بالغزل والنسيج

نقابة العاملين بالغزل والنسيج

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، الذي تستضيفه مصر بمشاركة وفود 11 دولة عربية، كما يناقش المؤتمر هذا العام أهم الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج في المنطقة العربية، مع إيجاد توصيات للنهوض بالصناعة العربية في مجال الغزل والنسيج.

أهداف المؤتمر 

وأوضحت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن مصر هي دولة المقر للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج، وذلك يأتي في إطار الدور المحوري والريادي لمصر في كافة المجالات، ودعم مباشر وغير مباشر لخطة الإصلاح التي تنفذها الآن الحكومة المصرية بمتابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض وتطوير شركات الغزل والنسيج، حتى تعود إلى سابق عهدها.

الدفاع عن العاملين بالغزل والنسيج

ويهدف المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، إلى الدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي حول العالم، وكذلك السعي نحو تنميته وتطويره ليكون عجلة أساسية من عجلات التنمية والتقدم الاقتصادي والإنتاج.

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