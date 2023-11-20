عمال الغزل والنسيج يحتشدون لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بميت غمر

احتشد اليوم الاثنين آلاف عمال الغزل والنسيج من محافظات مختلفة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليبعثوا برسالة حب وتقدير وامتنان لما قدمه الرئيس لمصر والمصريين، وذلك بإحدى قاعات المناسبات بمدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال محمد الصفطي رئيس اللجنة النقابية للعامليين بشركة ميت غمر للغزل والنسيج، إن عمال وموظفين الغزل والنسيج، وجموع الشعب المصري سوف يشاركون في هذا العرس السياسي الكبير التي تشهده البلاد ليبرهن للعالم أجمع علي عظمة الشعب المصري في اختيار رئيسه في الفترة المقبلة، مضيفا أن الرئيس السيسي قد صان الأمانة وحفظها ونجح في القضاء على الإرهاب، وتطور الصناعة والزراعة والإقتصاد وغيرها.

وأوضح الشيخ محمد فاروق مدير إدارة الأوقاف بميت غمر أن الوطن كان في مرحلة حرجة سيختطف لتطمس هويته، ولكن قدر الله جل وعلي أن ينقذ هذا الوطن الغريق الضائع مما كان مخطط له.

وأشار فاروق أن ديينا الحنيف حثنا على ضرورة المشاركة الإيجابية لما لها من مردود إيجايبي علي وطننا، مؤكدا أن مصر ذكرت في القرآن في أكثر من موضع فالله حافظها وحاميها ولكن يجب علينا بذل مزيد من الجهد وإتباع أسباب الله في الأرض وأن نحسن الإختيار بأن نقف جميعا خلف زعيم وقائد أقسم علي حماية بلده دون روجه.

تكاتف المصريين على قلب رجل واحد

وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن المرحلة الحالية تتوجب على جميع المصريين الوقوف على قلب رجل واحد خلف رجل حمل حياته على يده في 3 يوليو 2013 من أجل حماية ذلك الوطن من جماعة الإخوان، مضيفا أن عمال الغزل والنسيج يدركون جيدا حجم التحديات التي تواجه مصر ولن يتخلواعن قيادتهم السياسية.

رئيس نقابة الغزل والنسيج: لا تخافوا على مصر

ووجه رئيس نقابة الغزل والنسيج رسالة إلى جموع الشعب المصري قائلا: «لا تخافوا علي مصر لأن شعبها نسيج واحد متجانس، كيف نخاف علي أمة، يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها، وكيف نخاف علي مستقبلها وبها شباب تجرد من الهوى إلا عشق الوطن، وبها عظيمات حافظت على صوت الضمير الوطني، ولمن يفكر ويخطط ويريد بمصر كيداً فسيرد الله كيدهم في نحورهم وينصرنا عليهم».

دعوة العمال للمشاركة الانتخابية

وأوضح إبراهيم أنه سيجوب المحافظات لدعوة العمال للخروج بقوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وشرح الإنجازات التي تحققت على يد الرئيس خلال الفترات السابقه، وأهمية الوقوف خلفه من أجل استكمال هذه الإنجازات.

دعم قضية فلسطين

وثمن إبراهيم القرارات الأخيرة للرئيس السيسي ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها ، وأفعالها ،أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا، وهو يعلمه العمال جيدا، وتمثل النقابة العامة للغزل والنسيج ما يقرب من مليون و200 ألف عامل من القطاعين العام والخاص في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم المرش الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.