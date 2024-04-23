حدث ليلا.. كوريا تجهز للحرب وحماس تحت الأرض وفوقها وإسرائيل تخفق ودرنة تتأهب.. عاجل

شهد العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإخفاق إسرائيل في تحقيق أهدافها بينما تعيد حماس ترتيب صفوفها، في حين تجري كوريا الشمالية تدريبات لتوجيه ضربة نووية مضادة، فيما تحذر ليبيا من عاصفة رملية تشل حركة الطيران.

الاحتلال الإسرائيلي أخفق وحماس تحت الأرض وفوقها

صرحت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفيه الأساسيين من الحرب على غزة، وذلك وفقًا لتقديرات مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بشأن قدرة حماس على إعادة تنظيم صفوفها.

وفي تقرير مطول نُشرته الصحيفة الأمريكية، في اليوم الـ 200 على الحرب، تحت عنوان «الواقع القاسي لقتال إسرائيل في غزة»، لم ينجح الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق هدفيها الأساسيين وهما تدمير حركة حماس وإعادة المحتجزين، ونتيجة لمعاناة الفلسطينيين، وشهد الاحتلال الإسرائيلي تآكل الدعم الدبلوماسي لها حتى بين حلفائها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، أن حماس لا تزال تمتلك قوات عديدة تحت الأرض وفوقها.

كوريا الشمالية تجري تدريبات لتوجيه ضربة نووية مضادة

ومن ناحية أخرى، أجرت كوريا الشمالية تدريبات تكتيكية شاملة لتنفيذ «ضربة نووية ردعية» باستخدام راجمات صواريخ بقطر 600 مللي، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، أن التدريبات تمت بإشراف زعيم البلاد كيم جونج أون.

وشملت التدريبات استخدام منظومة الإنذار المخصصة للتشغيل في ظروف أزمة نووية قصوى، بالإضافة إلى أنظمة القيادة لتوجيه ضربات نووية وإطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

ووفقًا للوكالة، تمكنت راجمات الصواريخ من إصابة أهدافها عند مسافة تبلغ 352 كيلومترًا.

ووصفت الوكالة الرسمية التدريبات بأنها إنذار للأعداء الذين يتخذون خطوات عسكرية تصعيدية ضد كوريا الشمالية، مشيرة إلى المناورات العسكرية الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية في المنطقة.

ليبيا تحذر من عاصفة رملية تشل حركة الطيران

حذرت السلطات الليبية المواطنين من عاصفة رملية قوية تجتاح شرق ليبيا، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران وإغلاق المصالح الحكومية والمدارس.

وأعلنت السلطات الليبية حالة التأهب في مدينة درنة، وصدرت تعليمات لحماية المواطنين الذين تأثروا بفيضانات قاتلة في نهاية العام الماضي، والتي أسفرت عن تشريد ومقتل الآلاف ونزوح نحو 40 ألف شخص.

تجتاح الرياح العنيفة المحملة بالرمال مدن طبرق والبيضاء وأجدابيا في شمال شرق ليبيا، مما تسبب في سوء الرؤية للغاية وإجبار الناس على البقاء في منازلهم.

وفقًا للسلطات الليبية، تشهد البلاد عاصفة رملية بدأت مساء أمس الأول الأحد، وستستمر يومين حتى اليوم، وتم الإعلان عن عطلة رسمية في جميع الإدارات العامة نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.