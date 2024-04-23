200 يوم على الحرب.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة وسلسلة غارات شمال القطاع

في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ الزوايدة، ودير البلح، والنصيرات، وتعرضت مناطق شمال قطاع غزة لسلسلة غارات عنيفة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وتدمير منازل وممتلكات، بحسب ما ذكرته قناة «وفا».

200 يوم على العدوان الإسرائيلي

وبحسب الوكالة، قإنه بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي، قامت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بقصف شواطئ منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، وتم إطلاق قذائف من قبل زوارق الاحتلال الإسرائيلي نحو شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

وتعرض مدفعية الاحتلال للشمال من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما نفذت الطائرات الحربية غارات على شارع الثلاثي وسط مدينة غزة.

سلسلة غارات عنيفة من قبل طائرات الاحتلال

وشهدت مناطق شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع، سلسلة غارات عنيفة من قبل طائرات الاحتلال.

وفي مساء أمس، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، وتوغلت القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال القطاع من عدة اتجاهات وسط إطلاق نار، كما قصفت مدفعيتها محيط مراكز الإيواء في شارع زمو بالبلدة.