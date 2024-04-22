أيمن الرقب: استقالة رئيس استخبارات الاحتلال الإسرائيلي بداية لاستقالات أخرى

أكد الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد إقراره بمسؤوليته عن إخفاقات 7 أكتوبر له دلالة مهمة تتعلق بتوقيت الاستقالة، وهي فشل خطط جيش الاحتلال في حرب غزة مع اقترابها من الشهر السابع.

توقيت الاستقالة وفشل خطط الحرب الاسرائيلية

وأشار «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع على شاشة «ON»، إلى أن هذه الاستقالة ستكون بداية لموجة من الاستقالات، مضيفًا: «هو يتحدث في استقالته عن يوم أسود، وهذا يدفع لتشكيل لجنة تحقيق موسعة وشفافة للوصول لأسباب الإخفاقات الحقيقية التي لم يتحدث عنها علانية، لكن قيل وتردد أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه يتحمل تلك المسؤولية شخصياً في الكواليس وليس في الشهادة المعلنة».

موجة استقالات أخرى خلال الفترة المقبلة

وأوضح «الرقب»، أنه بالتزامن مع استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هناك حدث آخر، يتمثل في أن قائد القيادة المركزية بجيش الاحتلال أبلغ رئيس هيئة الأركان برغبته في الاستقالة أو التقاعد بحلول أغسطس المقبل، ما يعني أن استقالة قائد الاستخبارات ستفتح الباب لاستقالات أخرى، موضحًا أن أحداث 7 أكتوبر هو أمر كبير وتطور خطير رغم التضحيات التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.