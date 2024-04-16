سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-4-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب آخر تحديثات لمواقع البنوك الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.53 جنيه للشراء، و155.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 153.87 جنيه للشراء و154.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 154.39 جنيه للشراء و154.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي عند 149.82 جنيه للشراء و154.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 154.63 جنيه للشراء، 154.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 150.95 جنيه للشراء و155.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

فيما استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 143.93 جنيه للشرا و154.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 148.81 جنيه للشراء، 154.34 جنيه للبيع.