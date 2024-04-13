سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13-4-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي بمختلف البنوك، وفق آخر تحديثات لمواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.53 جنيه للشراء، و155.02 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 153.87 جنيه للشراء، 154.84 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 154.39 جنيه للشراء، 154.71 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 149.82 جنيه للشراء، 154.94 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 154.63 جنيه للشراء، 154.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 150.95 جنيه للشراء، 155.16 جنيه للبيع.

استقرار الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 143.93 جنيه للشراء، 154.82 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 148.81 جنيه للشراء، 154.34 جنيه للبيع.