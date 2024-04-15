سعر الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بالبنوك

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15-4-2024، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي بمختلف البنوك، وفق آخر تحديثات لمواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 154.53 جنيه للشراء، و155.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 153.87 جنيه للشراء، 154.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 154.39 جنيه للشراء، 154.71 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 149.82 جنيه للشراء، 154.94 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 154.63 جنيه للشراء، 154.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 150.95 جنيه للشراء، 155.16 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 143.93 جنيه للشراء، 154.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 148.81 جنيه للشراء، 154.34 جنيه للبيع.