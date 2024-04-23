«الضرائب» تطالب الشركات والممولين باستلام أكواد التفعيل للربط على المنظومة الجديدة

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، الممولين أصحاب الكيانات الاعتبارية «الشركات» التابعين للمأموريات المدمجة في منطقة ضرائب القاهرة ثان ومنطقة ضرائب القاهرة ثالث ومنطقة ضرائب القاهرة رابع ومنطقة ضرائب القليوبية، بسرعة استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم عن طريق المأموريات الضريبية التابعين لها، والربط على منظومة الأعمال الضريبية الجديدة eta.gov.eg، حتى يتسنى لهم تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوية عن عام 2023 قبل نهاية المهلة القانونية لتقديم الإقرار للأشخاص الاعتباريين والتي تنتهي في 30-4-2024.

منظومة الأعمال الضريبية

وأوضحت أنّ التسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي.

وتابعت أنّه يمكن لممولي المأموريات المدمجة الاتصال بالخط الساخن 16395 أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة أو المكاتب الأمامية في المأموريات، للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

كيفية التسجيل على منظومة الأعمال الضريبية

يذكر أنّ وحدة الإعلام في مصلحة الضرائب تنظم ندوات بعنوان «كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة» لممولي المأموريات الجديدة المدمجة، ويتم الإعلان عن الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك هنا.