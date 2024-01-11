‎وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إتاحة وظائف شاغرة بها في قرارها رقم «1» لسنة 2024، وذلك من خلال العمل في مصلحة الضرائب عن طريق الندب، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية تفاصيل وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024، سواء الوظائف المتاحة أو الشروط أو طريقة التقديم.

وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية عن طبيعة الوظائف الشاغرة وهي كالتالي:

1 - مأمور ضرائب فحص/ حجز.

2 - كاتب.

3 - خدمات معاونة.

شروط وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين لـ الوظائف المتاحة، وهي كالتالي:

- من العاملين في الجهات والمصالح الحكومية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.

- لا يزيد سن الراغب في التقدم لوظيفة مأمور ضرائب/ كاتب على 38 عاماً.

- لا يزيد سن الراغب في التقدم لوظيفة «خدمات معاونة» على 45 عاماً.

- على المتقدم لوظيفة «خدمات معاونة»، أن يكون من شاغلي المستوي الوظيفي الرابعة «خدمات معاونة» وما دونها.

- على المتقدم لوظيفة «كاتب»، أن يكون شاغل المستوي الوظيفي «الثالثة المكتبية» وما دونها وهو الحاصل على شهادة «دبلوم إعداد فنيين تجاريين» أو حاصل على شهادة «دبلوم» من المدارس الثانوية التجارية.

- وعلى المتقدمين لوظيفة «مأمور ضرائب فحص/ حجز»، أن يكون من شاغلي المستوي الوظيفي الثانية التخصصية وحاصل على مؤهل «بكالوريوس» من كلية التجارة شعبة «المحاسبة»، أو حاصل على مؤهل «ليسانس» من كلية الحقوق من جامعة مصرية، ومن خلال تقدير عام لا يقل عن «جيد».

طريقة التقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024

وحسب ما أعلنته مصلحة الضرائب، فإنّه من يجد نفسه تتوافر خلاله الشروط السابقة أن يتقدم بطلب رسمي إلى رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية في مصلحة الضرائب، على هذا العنوان: 4 شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة، بالإضافة أن يرفق بعض المستندات أبرزها الآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن يكون مدون عليها رقم الهاتف.

- صورة من المؤهل الدراسي «طبق الأصل».

- إفادة موافقة من جهة عمل المتقدم للوظيفة على انتدابه للعمل بالمصلحة.

- إفادة بعدم توقيع أي جزاء على المتقدم للوظائف على مدار مدة خدمته، كما أنه لم يسق أن تمت إحالته سواء للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- تقديم بيان حالة وظيفية على أن يكون البيان معتمد من جهة العمل للمتقدم للوظيفة، بالإضافة إن يكون مختوماً من خلال خاتم شعار الجمهورية، على أن يكون موضحاً به كل من طبيعة العمل في الجهة التي يعمل بها، إلى جانب المستوى الوظيفي مدوناً به تاريخ التحاقه بالعمل، وشرط ألا يقل تقرير كفاية الأداء خلال العامين السابقين عن مرتبة ممتاز.