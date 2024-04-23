فرص عمل ودورات تدريبية.. تفاصيل زيارة وزير العمل إلى جنوب سيناء اليوم

كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، عن تفاصيل زيارة حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة جنوب سيناء لتسليم عقود توظيف لذوي الهمم، موضحا أن زيارة وزير العمل اليوم إلى جنوب سيناء تأتي في توقيت مهم قبل الاحتفال بعيد تحرير سيناء وبعد أيام من اختيار شرم الشيخ، أفضل مدينة حول العالم كواجهة سياحية في الأمن والأمان.

فرص عمل ودورات تدريب مهني

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، جولة وزير العمل في جنوب سيناء، تشمل تقديم فرص عمل ودورات تدريب مهني فضلا عن حضور ملتقى مهم جدا للسلامة والصحة المهنية.

الفعاليات اليوم بجنوب سيناء تقوم على 3 محاور

وأضاف متحدث وزارة العمل، أن الفعاليات اليوم بجنوب سيناء تقوم على 3 محاور، موضحا أن المحور الأول يتعلق بتسليم 80 عقد عمل لذوي الهمم معظمهم في قطاع السياحة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة العمل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل والتعليم

وأشار عبدالوهاب خضر، إلى أن سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل في محافظة جنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم وعدد من الفنادق، لتدريب مجموعة من الشباب أو الخريجين الجدد على المهن المرتبطة بالسياحة والفندقة، منوها بأن جولة الوزير تنتهي اليوم بحضور ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية التي تنظمه الوزارة في المحافظات بمناسبة الاحتفال يوم السلامة العالمي الذي يوافق 28 إبريل من كل عام.