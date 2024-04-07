«العمل» تخاطب المديريات في المحافظات لتطبيق زيادة أجور القطاع الخاص

أرسلت وزارة العمل برئاسة حسن شحاتة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية، يوضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور، بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور قبل قليل عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

إرسال خطاب لمديريات العمل بتفاصيل القرار

وقال وزير العمل، إنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتابع شحاتة، على هامش اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم، أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسيـ بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

التطور التاريخي لرفع الحد الأدنى للأجور

وأعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت السنوات الماضية دعما غير مسبوق من قبل الدولة للعاملين في القطاع الخاص.

وتوضح البيانات أنَّ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي الي 6000 آلاف جنيه شاملة كل عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.