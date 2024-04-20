استطلاع هلال ذي الحجة بين رؤية الإفتاء وقرار السعودية.. متى عيد الأضحى؟

يتجدد الحديث كل عام عن رؤية هلال شهر ذي الحجة وهل تقوم دار الإفتاء باستطلاعه أم تعتمد نتيجة قرار المحكمة العليا السعودية باعتبار المملكة بلد المنسك، وبالتالي يتحدد بناء على قرار هذه المحكمة موعد وقفة يوم عرفة وعيد الأضحى وأيام التشريق.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

وحول موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، فقد أكدت دار الإفتاء أنها تستطلع هلال شهر ذي الحجة كل عام وتعتمد الرؤية بناء على شيئين الأول لجانها الشرعية المنتشرة في عدد من الأماكن في جمهورية مصر العربية والثاني قرار المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة 1445، الموافق 6 يونيو 2024، وذلك عقب صلاة المغرب، كما جرت العادة في استطلاع الهلال لجميع الشهور الهجرية.

وتستطلع «الإفتاء» هلال شهر ذي الحجة بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وأيضا بناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية نظرا لأن السعودية هي بلد مناسك الحج فيتم توحيد هلال شهر ذي الحجة بناء على رؤية المملكة للهلال وبالتالي يتم توحيد يوم الوقوف بعرفة في 9 ذي الحجة ويوم عيد الأضحى 10 ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة.

وقبل استطلاع هلال شهر ذي الحجة، فإن الحسابات الفلكية ذهبت إلى أن العيد يوافق يوم الأحد 16 يونيو المقبل، على أن تكون وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو.

يذكر أن استطلاع أهلة الشهور العربية يكون بالتنسيق بين اللجنة العلمية بالمعهد واللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة، وتكون هناك مناطق مخصصة بالاستطلاع، كصحراء الوادي الجديد وجبال سانت كاترين ومرصد القطامية وحلايب وشلاتين ومرسى مطروح.

دعاء رؤية الهلال

وحول دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة، فقد ورد حديث عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ".

الأعمال التي يستحب فعلها في شهر ذي الحجة

كثرة الذكر

يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة قال الله عز وجل: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات".

التهليل والتكبير والتحميد

قال النبى صلى الله عليه وسلم "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".

الصوم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، كما يستحب لمن أراد أن يضحي، الا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.

صيام يوم عرفة

قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله والسّنة الّتي بعده".

الدعاء يوم عرفة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له».