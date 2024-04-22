ناسا تكتشف بكتيريا مرعبة في الفضاء.. هل تهدد الحياة على الأرض؟

اكتشاف غريب توصل له طاقم محطة الفضاء الدولية «ناسا»، خلال تواجد أفراده على متن المحطة المدارية المنخفضة، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التطوير لبكتيريا غير مسبوقة تشهدها البشرية.

«بكتيريا مقاومة للأدوية»، تحت هذا العنوان كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، عثور طاقم محطة الفضاء الدولية على تلك البكتيريا على متن المحطة وليس لدى الطاقم أي فكرة عن كيفية صعودها إلى هذا المكان.

اكتشاف بكتيريا مقاومة للأدوية

وأكد الباحثون على متن المحطة المدارية المنخفضة، أنّ سبب وجودها على متن المحطة أمرًا محيرًا للجميع، لكنهم أرجحوا أنّ تكون الجاذبية الصغرى على متن المحطة هي السبب، مؤكدين أنّ نمو الكائنات الحية يختلف وفقًا للظروف البيئية المحيطة بها خاصة إذا كانت في الفضاء.

رعب من وصول البكتيريا إلى كوكب الأرض

وربط طاقم ناسا البكتيريا المكتشفة بالعدوى السريرية مثل الإنتان أو تعفن الدم، مشيرين إلى أنها أكثر مقاومة للأدوية والتدخل الطبي من العدوى الموجودة على الأرض، وفي حين أنه من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر البكتيريا الغامضة على صحة أولئك الذين يعيشون على محطة الفضاء الدولية، إلا أنها أعطت العلماء تحذيرًا في حالة وصول تلك البكتيريا إلى الأرض وانتشارها.

وسبق وأنّ أصدرت عضو الكونجرس الديمقراطي دونا شلالا وسوزان بروكس، بيانًا حذرت فيه هيئة الفضاء بضرورة توخي الحذر عند إعادة المعادن من المريخ، مشيرة إلى أنّ اكتشافات الفضاء الخارجي قد تعرضنا لمخاطر جديدة وغير متوقعة.

وسلطت دراسة جديدة من قبل، الضوء على خطورة الاكتشافات العلمية في محطات الفضاء، إذ أجرى الباحثون الدراسة على بكتيريا «Enterobacter Bugandensis» التي تسبب حالات عدوى تهدد حياة الأطفال حديثي الولادة، مشيرين إلى اكتشافها في عينات من محطة الفضاء الدولية يوم 18 يوليو 2019، وعزلوا 13 سلالة من هذا النوع وحللوا تغيرات نموها مقارنة مع السلالات المرتبطة بها على الأرض.