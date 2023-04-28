رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يبهر العالم في رحلة فضائية جديدة

على الرغم من أن الإمارات دخلت مؤخرًا عالم استكشاف الفضاء، إلا أنها تحقق تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، ففي فبراير 2021، دخل مسبار الأمل الإماراتي مدار كوكب المريخ، ما جعل الإمارات أول دولة عربية تصل إلى هذا الكوكب، وغادر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من مركز محمد بن راشد للفضاء المحطة الفضائية وخرج إلى الفضاء المفتوح بنجاح.

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء

يعد رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أول عربي يسير في الفضاء، وذلك بعد أن بثت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» مشهدًا مصورًا مباشرًا على يوتيوب وتويتر، يظهر فيه لحظة خروج النيادي إلى الفضاء المفتوح.

وذكر مركز محمد بن راشد للفضاء قبل ساعات، أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، سينفذ هذه المهمة إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي ستيفن بوين التابع لوكالة «ناسا».

وأوضح المركز أن هذه الرحلة تأتي في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 التي تقوم بتنفيذها المحطة الفضائية الدولية، كما ظهر هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي المسؤول عن متابعة مهمة البعثة 69 على الأرض، وهو يتابع هذه المهمة من مركز جونسون للفضاء.

تعليق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على رحلة سلطان النيادي

وتم تنويه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية برحلة خروج أول عربي إلى الفضاء المفتوح، وأشادوا بهذا الإنجاز، من جانبه، كتبت مريم المحيربي على تويتر: «رحلة سلطان النيادي في الفضاء تجسد رؤية القيادة الرشيدة في دولتنا الإمارات لتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا»، بحسبما ذكرته قناة «يورونيوز».

وعلق الدكتور محمد قاسم على رحلة النيادي التاريخية، حيث قال: «في عام 1965، كان الروسي أليكسي ليونوف أول شخص يسير في الفضاء، واليوم، يسجل التاريخ للإمارات وللعرب بأكملهم أول عربي يسير في الفضاء خارج المحطة الفضائية الدولية: سلطان النيادي، وسترسم هذه الريادة مكانة متميزة للإمارات في عالم الفضاء، ويتراوح زمن السير في الفضاء بين 5 دقائق وأقل من 9 ساعات».