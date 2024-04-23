عاجل.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 840 جنيها بشكل مفاجئ خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل نحو 25 ألفًا و160 جنيهًا مقارنة بالأسعار قبل 48 ساعة «26 ألف جنيه»، وفق الأسعار المعلنة من قبل منصة جولد بيليون العالمية وبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سبب تراجع سعر الجنيه الذهب

وقال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إنّ تراجع الذهب محليًا وخاصة سعر الجنيه الذهب الذي انخفض أكثر من 800 جنيه، كان بسبب تأثيرات تراجع الذهب عالميًا، وخلال 24 ساعة سجل أكثر من 100 دولار للأوقية.

وأضاف البنا لـ«الوطن»، أنّ أسعار المعدن الأصفر انخفضت عالميًا في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بعد أن انحسرت المخاوف المتعلقة بتوسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب والدولار في محلات الصاغة والبنوك، وفق آخر تحديث في منصة جولد بيليون العالمية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة بمصر نحو 3120 جنيهًا للبيع، و3245 جنيهًا للشراء بتراجع نحو 25 جنيها تقريبا.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة نحو 3566 جنيهًا للبيع، و3594 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3295 جنيهًا للبيع، و3269 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 2676 جنيها للبيع، و2686 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2097 جنيها للبيع، و2080 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1797 جنيهًا للبيع، 1783 جنيهًا للشراء.