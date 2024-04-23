تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-4-2024، تراجعا نسبيا خلال بداية التعاملات الصباحية، بلغ نحو 20 قرشا، لسجل اليورو 51.42 جنيه للبيع، و51.51 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات المُعلنة من جانب مواقع البنوك الرسمية العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 51.29 جنيه للبيع، و51.13 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 51.43 جنيه للبيع، و51.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر إلى 51.71 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB اليوم الثلاثاء 51.73 جنيه للبيع، و51.40 بدلا من 51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة إلى 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.