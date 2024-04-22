للمرة الثانية خلال ساعتين.. تراجع جديد في أسعار الذهب بالأسواق

شهد سعر الذهب داخل محلات الصاغة في الأسوق المحلية، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار21 الأكثر تداولاً في محلات الصاغة بمصر نحو 3250 جنيهًا للبيع، و3230 جنيهًا للشراء بتراجع بلغ نحو 10 جنيهات تقريبا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين، بمحلات الصاغة المصرية، وذلك بحسب آخر تحديث للشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة نحو 3714.25 جنيه للبيع، و3691.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3404.75 جنيه للبيع، و3383.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3250 جنيهًا للبيع، و3230 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 2785.75 جنيه للبيع، و2768.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2166.75 جنيه للبيع، و2153.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1857.25 جنيه للبيع، و1845.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في نحو 26000 جنيه للبيع، و25840 جنيهًا للشراء.