«مفوضية حقوق الإنسان»: نشعر بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن شعورها بالذعر من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة، والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك، وجددت تحذيرها من التوغل واسع النطاق في رفح الفلسطينية حيث يتم محاصرة 1.2 مليون مدني قسرا.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، استنكرت المفوضية سلسلة الغارات الإسرائيلية على غزة في الأيام الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد كبير معظمهم من النساء والأطفال