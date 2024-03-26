وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي يتابعان مشروعات «حياة كريمة» في كل محافظات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بواسطة شركات المقاولات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وزارتا الإسكان والإنتاج الحربي يوجهان الشركات بسرعة الانتهاء من المشروعات

واتفقا وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي على ضرورة ضغط شركات المقاولات العاملة في تنفيذ المشروعات للبرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.

الجزار: مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أهم المشروعات القومية

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة «مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية»، بـ51 مركزاً في 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ مشروعات التطوير.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص وزارته على التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان لسرعة انتهاء شركات الإنتاج الحربي من تنفيذ مشروعات المبادرة بأعلى جودة ليعود بالنفع على المواطن المصرى.

وزارة الإنتاج الحربي تنفذ العديد من المشروعات

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى تنفيذ الوزارة للعديد من المشروعات وتشمل «مد وتدعيم شبكات الكهرباء - إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية - توفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل - تبطين الترع - توفير احتياجات مئات القرى من موصلات الجهد المنخفض والعدادات الذكية - مصانع تدوير المخلفات - تطوير مراكز تجميع الألبان بالعديد من المحافظات».