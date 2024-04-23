توقيع مذكرة تعاون مصري - إيطالي في تكنولوجيا الفضاء

شهد أدولفو أوروسو، وزير الصناعة والأعمال الإيطالي، اليوم أثناء زيارته لمصر توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والإيطالية، بالتعاون مع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لتعزيز التعاون الدولي في مجال علوم تكنولوجيا الفضاء.

مجالات يستهدفها بروتوكول التعاون

جاء التوقيع خلال لقاء رسمي أقيم بقاعة التركواز بفندق والدروف أستوريا بحضور ممثلين من وكالة الفضاء المصرية والإيطالية، وتهدف المذكرة إلى وضع إطار لتنفيذ الأنشطة في مجالات علوم وأبحاث الفضاء، ورصد الأرض والاستشعار عن بعد، والتطبيقات الفضائية، ومشروعات بناء القدرات ومبادرات التدريب.

أهمية الشراكة بين مصر وإيطاليا في مجال علوم الفضاء

من جانبه، أكد وزير الصناعة الإيطالي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته الحالية إلى مصر تعزيز التعاون الدولي والعلاقات بين البلدين في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي.

وفي ختام اللقاء، قدم شريف صدقي درع الوكالة للسيد أدولفو أوروسو، فيما قدم الأخير هدية تذكارية لوكالة الفضاء المصرية.