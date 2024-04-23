الحكومة تحدد موعد إجازة عيد العمال للقطاعين العام والخاص.. ترحيل 3 أيام
كتب:
بسمة عبدالستار
12:23 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
عيد العمال-صورة أرشيفية
قررت الحكومة، ترحيل إجازة عيد العمال 3 أيام كاملة، ليحصل عليها جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص، يوم الأحد 5 مايو بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو المُقبل.
إجازة 6 أيام
ويستحق جميع العاملون والموظفون خلال هذا اليوم إجازة مدفوعة الأجر الكامل، خاصة في المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وجميع الوزارات ووحدات الإدارة المحلية ، والقطاع الخاص، وبذلك يحصل الموظفون على 4 أيام إجازة متتالية في الأسبوع الأول من شهر مايو، وهي كالتالي:
- الجمعة 3 مايو (عطلة أسبوعية).
- السبت 4 مايو (عطلة أسبوعية).
الأحد 5 مايو (إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال ترحيلا عن يوم 1 مايو).
- الاثنين 6 مايو (إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم).
الإجازات المتبقية في العام الجاري
ويتبقى عدد من الإجازات خلال العام الجاري، نرصدها خلال السطور التالية:
- وقفة عيد الأضحى توافق يوم السبت 15 يونيو.
- عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 يونيو والاثنين والثلاثاء والأربعاء.
- عيد الجلاء 1956 يوافق يوم الثلاثاء 18 يونيو.
- ثورة 30 يونيو توافق يوم الأحد 30 يونيو.
- رأس السنة الهجرية يوافق يوم الاثنين 8 يوليو.
- عيد ثورة 23 يوليو يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو.
- المولد النبوي الشريف يوافق يوم الاثنين 16 سبتمبر.
- عيد القوات المسلحة يوافق يوم الأحد 6 أكتوبر.