الحكومة تحدد موعد إجازة عيد العمال للقطاعين العام والخاص.. ترحيل 3 أيام

قررت الحكومة، ترحيل إجازة عيد العمال 3 أيام كاملة، ليحصل عليها جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص، يوم الأحد 5 مايو بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو المُقبل.

إجازة 6 أيام

ويستحق جميع العاملون والموظفون خلال هذا اليوم إجازة مدفوعة الأجر الكامل، خاصة في المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وجميع الوزارات ووحدات الإدارة المحلية ، والقطاع الخاص، وبذلك يحصل الموظفون على 4 أيام إجازة متتالية في الأسبوع الأول من شهر مايو، وهي كالتالي:

- الجمعة 3 مايو (عطلة أسبوعية).

- السبت 4 مايو (عطلة أسبوعية).

الأحد 5 مايو (إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال ترحيلا عن يوم 1 مايو).

- الاثنين 6 مايو (إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم).

الإجازات المتبقية في العام الجاري

ويتبقى عدد من الإجازات خلال العام الجاري، نرصدها خلال السطور التالية:

- وقفة عيد الأضحى توافق يوم السبت 15 يونيو.

- عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 يونيو والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

- عيد الجلاء 1956 يوافق يوم الثلاثاء 18 يونيو.

- ثورة 30 يونيو توافق يوم الأحد 30 يونيو.

- رأس السنة الهجرية يوافق يوم الاثنين 8 يوليو.

- عيد ثورة 23 يوليو يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو.

- المولد النبوي الشريف يوافق يوم الاثنين 16 سبتمبر.

- عيد القوات المسلحة يوافق يوم الأحد 6 أكتوبر.