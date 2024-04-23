تقرير برلماني يرصد جهود الدولة لمواجهة تلوث الهواء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب بجلستها المنعقدة الآن على قرار رئيس الجمهورية برقم 54 لسنة 2024 بشأن المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية غير المتعمدة بقيمة 9130 مليون دولار بين مصر والبنك الدولي.

قرض بـ200 مليون دولار لتحسين إدارة جودة الهواء

وقال التقرير البرلماني إن اللجنة وافقت أيضا على قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل 5 اتجاهات لتحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه إلا أنه قد أظهرت الممارسات الفعلية الحاجة إلى إضافة مكون جديد لمكونات هذا المشروع وهو المكون السادس الذي يقوم على تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية.

تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي للدولة

وأشار التقرير البرلماني إلى أن القاهرة الكبرى تعد من أعلى المدن تلوثا، وكان لابد على الحكومة من اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة للوصول للتحول الأخضر، لافتا إلى أن تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي للدولة عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه.