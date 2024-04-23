محافظ كفر الشيخ: استلام 15 ألف طن قمح في 25 موقعا لتجميع المحصول

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استلام 15 ألف و200 طن و208 كيلوجرامات قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

انتظام عملية توريد الأقماح

وأكد المحافظ، انتظام عملية توريد الأقماح، وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية توريد محصول القمح موسم 2024، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أي معوقات.

تخصيص 25 موقعًا لتجميع المحصول

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، لافتًا أنّه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.