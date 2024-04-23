جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، والتي تبدأ 8 مايو المقبل، وتنتهي 23 مايو المقبل.

جدول امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 بكفر الشيخ

وتبدأ الامتحانات بأداء طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للمواد التي لا تُضاف للمجموع «خارج المجموع»، يوم الأربعاء، الموافق 8 مايو المقبل، ويوم السبت، 11 مايو المقبل، أما الصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب المواد خارج المجموع يومي الخميس، الموافق 9 مايو المقبل، والأحد 12 مايو المقبل.

أما صفوف النقل للتعليم الابتدائي، فتبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل، بأداء الطلاب امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي، لمدة 4 أيام، يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتى الأحد 12 مايو، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات لمدة 3 أيام بدءاً من يوم الاثنين، الموافق 13 مايو، حتى يوم الخميس، الموافق 16 مايو.

امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بدءاً من الأحد، الموافق 12 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم الخميس، 16 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأحد، 19 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم الخميس، 23 مايو المقبل.

أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم الاثنين، 13 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، لمدة 5 أيام، وتنتهي يوم الأربعاء، 22 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدءاً من يوم الثلاثاء، 14مايو، حتى يوم الخميس، 23 مايو المقبل.