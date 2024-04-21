نادية شكري: غربتي 7 سنوات أبعدتني عن الأضواء و«الوتد» أبرز أعمالي الدرامية

بعد قضائها 7 سنوات من عمرها خارج مصر ما تسبب في بعدها عن الأضواء لفترة، أكدت الفنانة نادية شكري، أنه عقب عودتها من الغربة أدت العديد من الأدوار الفنية والتي لم يكتب لها نفس النصيب من شهرة أدوارها السابقة، مثل دورها الذي لا يُنسى في مسرحية «العيال كبرت».

أعمال نادية شكري

وتابعت «شكري»، في حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عزالدين، والمُذاع على شاشة «cbc»: «شاركت في أعمال فنية جميلة مثل المرأة في الإسلام وعباد الرحمن، بجانب الوتد الذي لاقى نسبة جيدة من المشاهدة، وكذلك مسرحية العيال كبرت».

وأشارت إلى أدوارها في أعمال درامية مثل «حضرة الضابط أخي» الجزء الأخير منه و«حكايات بنات» وإلى أدوارها بأعمال مسرحية أيضا، وجميعها نجح بشكل جيد على المستوى الفني والبعض منها نجح على المستوى الجماهيري.

أشهر مسرحيات نادية شكري

وتابعت: شاركت في مسرحيات مع الفنان سامح حسين، مثل مسرحية «أنا الرئيس» من إنتاج قطاع الدولة، أما «عربي منظره» فكانت قطاع خاص، بجانب مسرحيات على مسرح الطليعة وأشرف عليها الفنان سعيد عبدالغني مثل: «أنا كريستي» و«شباك مكسور».