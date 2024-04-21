نادية شكري: سعيدة بمشاركتي في مسلسل جودر.. وأشكر الشركة المتحدة

عن تألقها في الموسم الرمضاني 2024 ومشاركتها في مسلسل «جودر» لتتصدر الترند، كشفت الفنانة نادية شكري عن كواليس الدور وكيفية ترشيحها للعمل وذلك خلال استضافتها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على شاشة «cbc»، في حوار خاص معها بمناسبة عودتها للتمثيل.

أكدت «شكري»، أنها قبل أن يعرض عليها المشاركة في مسلسل «جودر»، كانت تجلس في بيتها محبطة وتشعر بالضيق، إلى أن دفعها الأمل بداخلها أنها ستشارك بالموسم الرمضاني 2024.

الموسم الرمضاني 2024

وتابعت: «كان لدي رغبة في العودة للفن خاصةً بعد مشروع الدكتور أشرف زكي بنقابة المهن التمثيلية الذي خلق حالة من التفاؤل، والمشروع ساهم في عودة العديد من الفنانين الذين كانوا نجوما كبار للمشاركة في الأعمال الفنية خاصةً في موسم رمضان 2024».

كنت سأشارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل «فوبيا» مع الفنانة رانيا يوسف ولكن تم تأجيله لما بعد رمضان، ومسلسل «جودر» جاءني في آخر لحظة لأشارك في موسم رمضان بهذا العمل، متوجهة بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية.