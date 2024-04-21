مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهمية لقاء سامح شكري وفرنشيسكا ألبانيز اليوم

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ لقاء سامح شكري اليوم مع مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرنشيسكا ألبانيز، مهم للغاية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «ألبانيز وصفت ما يدور في الأراضي المحتلة وفي غزة بأنه جريمة ورصدت الانتهاكات ضد هذا الشعب ووصفته بجرائم الإبادة الجماعية والمنظمة».

وأشار، إلى أنَّ اللقاء تضمن التأكيد على أهمية إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية وآمنة إلى الأهالي داخل قطاع غزة، والتشديد على ضرورة وقف عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين، والذي يتم تحت حماية القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتابع: «تعرضت فرنشيسكا ألبانيز لهجوم شرس داخل إسرائيل شأنها شأن كل من حاول الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح جرائم الاحتلال، فالبعض وصف ما يدور بالقطاع من جرائم يرتكبها المحتل أنه خيانة للإنسانية كما أن هناك العديد من الأصوات الدولية الأخرى الحرة التي دافعت عن القضية وقوبل موقفها من الاحتلال بالهجوم ومحاولات التشويه».