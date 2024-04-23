بدون تكييف.. 5 حيل بديلة للتغلب على ارتفاع حرارة المنزل

هناك بعض الحيل التي تساعد على انخفاض درجة الحرارة، دون اللجوء إلى استخدام تكييف، عن طريق اتباع عدة نصائح تعمل على تبريد المنزل بشكل طبيعي، منها إيقاف تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية، التي تؤدي إلى توليد حرارة عالية.

وقدم موقع «goodhousekeeping»، عدة نصائح يمكن اتباعها لخفض درجة الحرارة بدون تكييف، لعل أبرزها عدم فتح شبابيك المنزل أثناء ساعات النهار.

عدم فتح الشبابيك في النهار

فتح الشبابيك من العادات الخاطئة، التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بالمنزل، بسبب دخول أشعة الشمس الحارقة، لذا ينصح بإغلاق الشبابيك في ساعات النهار، وفتحها بالليل لتغيير الهواء وترطيب غرف المنزل.

الابتعاد عن تشغيل الفرن

يفضل طهي الأطعمة على البوتوجاز، بدلًا من استخدام الفرن، لأن تشغيله يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، في الغرف المجاورة للمطبخ.

إيقاف تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية

يؤدي تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية طوال اليوم، إلى توليد حرارة في المنزل، لذا يجب إيقاف تشغيلها إلا عند الاستخدام فقط، مثل عدم ترك التلفاز مفتوحًا في حال عدم مشاهدته، وكذلك شواحن الهواتف في «الفيشة»، والأجهزة، لأن ذلك يعمل على تقليل درجات الحرارة، ويوفر في فاتورة الكهرباء، بسبب استهلاك هذه الأجهزة طاقة كهربائية كبيرة.

إيقاف تشغيل المصابيح المتوهجة

تعمل المصابيح المتوهجة طوال اليوم، على ارتفاع درجة حرارة المنزل، لأنها تولد كميات كبيرة من الحرارة، لذا يفضل عدم تشغيلها في فترة النهار، وفتح الشبابيك إذا لم تكن الشمس في توهجها، أو استبدالها بمصابيح موفرة للطاقة.

استخدام الأغطية الخارجية

يفضل استخدام أغطية خارجية، مثل الستائر أو المظلات، لأنها لا تسمح لأشعة الشمس بدخول المنزل، وبالتالي يحدث ترطيب للغرف، دون الحاجة إلى استخدام أو تشغيل التكييف.