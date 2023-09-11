كلب مكسيكي الأسعد في العالم.. يمتلك منزلا به تكييف

الكثيرون حول العالم يعشقون تربية الكلاب ويحاولون توفير سبل الراحة لها، إلا أن سيدة مكسيكية بالغت في إظهار حبها لكلبها المقرب، وقررت أن تبني له منزلا ولكنها لم تكتف بذلك، إذ وضعت بداخله جهاز تكييف، من أجل تبريد مكان جلوسه ونومه على مدار اليوم.

«برونو» الكلب الأكثر رفاهية في العالم

تعد الكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة التي يفضل معظم الناس حول العالم تربيتها، ولكن «برونو» الذى يقيم فى مدينة هيرموسيلو عاصمة ولاية سونورا في شمال غرب المكسيك، يعتبر أحد أكثر الكلاب حظا في العالم، بعد أن تكفلت مالكته بإمداد منزله الصغير بمكيف هوائي لترطيب وتبريد الطقس عليه خلال موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها المكسيك في الفترة الأخيرة، بحسب ما نشرته صحيفة «الامبرثيال المكسيكية».

فيديو لمنزل «برونو» المجهز بجهاز تكييف

مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر تطبيق السوشيال ميديا «تيك توك »، بعدما ظهر فيه بيت الكلب المكسيكي «برونو» المكيف والنظيف، واستطاع المقطع الصغير أن يحصد الملايين من المشاهدات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن التعليقات التي تنوعت ما بين السخرية والإعجاب.

كما أوضحت مالكة «برونو» أن المقطع المصور للمنزل المكيف، لم تنشره من أجل إثارة الحجدل أو حصد المشاهدات وإنما لحث مربي الحيوانات الأليفة على الاعتناء بهم وحمايتهم، وهو ما كان واضحا في الاهتمام الكبير الذي حاولت المالكة مشاركته وإظهاره تجاه كلبها المفضل، عن طريق تصميم منزل مريح وبارد من أجله.